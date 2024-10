Elon Musk, SpaceX punta a lanciare oltre 42mila satelliti: alla conquista dello spazio... online

Elon Musk, che guida la classifica degli uomini più ricchi del mondo, punta tutto sui satelliti e sulla sua rete tlc Starlink che ha ormai raggiunto i 4 milioni di abbonati. Il magnate fondatore di Tesla controlla attualmente quasi due terzi di tutti i satelliti in orbita intorno alla terra.

La costellazione realizzata dalla sua società SpaceX, è cresciuta in media di tre dispositivi al giorno dal primo lancio nel comunque non lontano 2019 e, secondo i dati forniti da Celes Trak, dispone ora di oltre 6 mila satelliti nell’orbita bassa terrestre mentre diverse centinaia sono stati disattivati. Una cifra che rappresenta circa il 62% di tutti i satelliti operativi ed è 10 volte superiore al principale rivale ossia OneWeb. La società britannica, che ora fa parte della galassia Eutelsat, oltretutto, è stata costretta ad affidarsi ai razzi di Elon Musk per trasportare le proprie apparecchiature nello spazio dato che i lanci con la Soyuz russa sono stati cancellati a causa della guerra con l’Ucraina.

SpaceX punta a lanciare oltre 42mila satelliti per completare la costellazione di Starlink che sarà così in grado di fornire la connessione a Internet ovunque nel mondo. La società è già operativa in 102 paesi dove i clienti accedono a Internet tramite una parabola il cui costo di istallazione è, in Italia, pari a 349 dollari per il kit oltre a 29 euro di abbonamento al mese. Secondo indiscrezioni questo prezzo, che è ormai allineato a quello dei principali gestori di tlc, potrebbe scendere a 10 euro al mese e farebbe superare, con l’istallazione di una parabola, il digital divide delle aree bianche e grigie sempre presenti nel nostro paese. Ovviamente l’ipotesi che sarebbe stata proposta alla premier Giorgia Meloni dallo stesso Musk nel recente incontro a New York, finirebbe fortemente ostacolata dai gestori di rete e dalle società di tlc. Starlink comunque fornisce anche grandi clienti come le compagnie aeree e le navi da crociera un successo che dovrebbe portare il fatturato di Starlink intorno ai 6,6 miliardi di dollari nel 2024.

Ovviamente ci sono alcuni paesi che non permettono la vendita delle sue apparecchiature come l'Afghanistan, la Cina, l'Iran, Nord Corea e Siria a causa delle restrizioni previste per i cittadini circa la navigazione in Internet. Ed è per questo che gli attivisti iraniani, contrari al regime, hanno contrabbandat decine di ricevitori già a partire dal 2022. Musk è un grande sostenitore di Donald Trump per le prossime elezioni presidenziali Usa e, non bisogna dimenticare che la rete realizzata da Starlink è ormai strategica per le comunicazioni nei paesi in guerra ma anche in caso di catastrofi naturali come il recente uragano che ha colpito la Florida.