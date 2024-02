Elsa Pataky seducente per Gioseppo Woman. Lo spot adv fa sognare

Elsa Pataky nella campagna di Gioseppo Woman “Have a nice day!”

“Have a nice day!”, la nuova campagna by Gioseppo Woman presenta Primavera/Estate 2024 viene illuminata anche per questa stagione, dalla bellissima attrice spagnola Elsa Pataky. E suggestiva è anche la location, è l’isola di Tabarca. “Dirompente e vitaminica, la collezione SS24 di Gioseppo Woman è un concentrato di solare vivacità. Più colori, più finiture e più forme: questa stagione, tutto è di più”, spiega il comunicato.

La comunicazione adv di Gioseppo Woman in Italia su su stampa, web e social sarà a cura di Twins PR & Media. Ma c'è una novità: quest'anno sarà anche on air in tv sulle reti Mediaset.

Elsa Pataky, campagna di Gioseppo Woman “Have a nice day!”. Lo spot