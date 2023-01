Emily Ratajkowski volto della nuova campagna di Versace. Foto mozzafiato

Emily Ratajkowski nella nuova campagna di Versace. Il fisico da urlo della modella manda in tilt Instagram

Versace si affida alla bellezza di Emily Ratajkowski. La modella 31enne londinese da quasi 30 milioni di follower su Instagram è il nuovo volto della campagna Primavera/Estate 2023 del luxury brand fondato dallo stilista Gianni Versace.

Emily Ratajkowski nella nuova campagna di Versace per la collezione Primavera/Estate 2023. Le parole di Donatella Versace

“La donna Versace è forte, determinata e sempre al comando”, scrive in una nota Donatella Versace, Chief creative officer del marchio di alta moda, introducendo la nuova campagna. “Per questa stagione la preferisco in nero o in colori audaci, con silhouette potenti. I miei capi essenziali di questa stagione sono il vestito con spacchi nero indossato sotto l’immancabile cappotto in pelle nera”.

Nei giorni scorsi Versace è stata ospite di ‘High Low with EmRata’, il podcast condotto dalla stessa top model Ratajkowski durante il quale ha raccontato ricordi della sua infanzia e gli inizi della sua carriera accanto al fratello Gianni oltre ad alcuni momenti memorabili che hanno contrassegnato la storia della moda.