Emma is back. Svelato 'Femme fatale'. "Ritmi serrati ed ipnotici e con..."

Emma is back: in un 2024 che l'ha vista protagonista a Sanremo con Apnea e aspettando il tour (estivo e poi a novembre cala un tris nei palazzetti: Milano-Roma-Bari) è uscito il nuovo singolo Femme Fatale. La cantante presenta un brano - scritto da scritto da Jacopo Ettorre (che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone) - tutto da ballare. Dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance, l’elettro pop di Femme Fatale si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova.

Emma, Femme fatale

Emma, Femme Fatale dopo il successo di Apnea e Mezzo Mondo

Emma lancia il suo singolo Femme Fatale a un anno di distanza da “Mezzo Mondo” (disco di platino), primo singolo che aveva anticipato l’uscita del suo ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). Emma sta vivendo un 2024 molto intenso pieno di soddisfazioni, in primis per il successo avuto con “Apnea” che ha lanciato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2024: certificato platino e ancora in posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane - #14 la scorsa settimana, addirittura in crescita rispetto alla settimana precedente (#15) e a distanza di 3 mesi dall’uscita.

Emma - APNEA (Official Video – Sanremo 2024)



Emma, dall'album Souvenir al singolo Femme Fatale

L’ultimo album di inediti pubblicato da Emma, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presenti anche il singolo Amore Cane feat. Lazza, certificato oro, e Taxi sulla Luna di Tony Effe, certificato tre volte platino.





Femme Fatale, il testo della canzone di Emma Marrone

Ti penso in un caffè un po’ Bohemian

Mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate

Mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre

E rivedo me

Con due occhi che

Forse nessun altro sa deludere

Fuori al vento

Avvolta in un cappotto nero

Che non riesco a chiudere

Come con te

Come con te

Mentre la luna fa la soubrette di uno show varietà in onda nelle case

I miei pensieri viaggiano tra i vicoli

Fanno enormi passeggiate

E rivedo me

Con due labbra che

Sono asciutte

A forza di discutere

Col vento che attraversa una finestra che non so mai chiudere

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

C’amavamo di nascosto

So che m’ha creato un mostro

Cieli di profondo rosso

E questa febbre anche d’agosto

Che cos’è

giuro che xxx da fermo con te

Ma con te anche

Era bello anche se banale

Si, come la torre Eiffel

tu chiami love affair ma con te

rivedo me così ingenua

e quelle intenzioni buone come fragole

Ho un ricordo stupido lì dietro un vetro che non posso infrangere

Come con te

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Prima ero la tua voce

Ora sei la mia croce

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

È stato così veloce

Si bello tutto ma

Lo so fa male, molto male

Non lo dire a me

E piango il male non ci provo a somigliare ad una

Femme fatale

Sembro una bambina

Non c’è la medicina

Per questo male che rimane

Anche dopo le tre

Ed affogare il cuore nello Chardonet

Non è da femme fatale

Ma è bello ancora, ancora, ancora