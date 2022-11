Enola Holmes 2, il giallo di Netflix che sta appassionando il mondo con Millie Bobby Brown

A ottobre ha debuttato su Netflix la seconda stagione di Enola Holmes, il film dedicata la sorella minore del più famoso detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. La prima stagione è stato il settimo contenuto più cercato su Google nel 2020 e alla fine del 2021 si è piazzato come il decimo lungometraggio più visto nell'anno. Enola Holmes è ispirato ai libri di Nancy Spinger, autrice americana di romanzi gialli e di fantascienza per ragazzi, ed è diretto da Harry Bradbeer, regista già noto per Killing Eve e Fleabag.

La protagonista è interpretata da Millie Bobby Brown, resa popolare al grande pubblico per il ruolo di Undici in Stranger Things. Nei panni di Sherlock abbiamo invece Henry Cavill (Tudors e Superman).

Enola Holmes 2, trama e dettagli

Enola Holmes è l'ultima figlia e l'unica femmina della famosa famigli Holmes. La madre Eudoria (Helena Bonham Carter) è rimasta vedeva quando lei era molto piccola e ha deciso di educarla secondo principi moderni. Nel giorno del sedicesimo compleanno di Enola la madre scompare lasciandole alcuni doni. La giovane quindi fugge travestendosi da ragazzo per scoprire il mistero dietro l'ultimo gesto di Eudoria.

Enola Holmes 2 trailer