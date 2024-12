Enzo Iacchetti-Paolo Conticini "coppia a teatro con Tootsie, ma rivali in tv (Striscia La Notizia vs Cash or Trash) - La loro reazione da morir dal ridere/ Video intervista

Enzo Iacchetti e Paolo Conticini "coppia a teatro con Tootsie, ma rivali in tv (Striscia La Notizia vs Cash or Trash) - La loro reazione divertente / L'intervista ad Affaritaliani.it

Enzo Iacchetti torna al Teatro al Manzoni con Tootsie. Ed è nata una coppia con Paolo Conticini...

Enzo è la prima volta che tu e Paolo avete recitato insieme, così ha colpito di lui sul palco?

"Sul palco lui è una macchina. Bisogna stare attenti, perché parte... È uno che non dimentica mai nulla. Ora che siamo un po' più rilassati - perché abbiamo già fatto una ventina di repliche - dopo un mese di prove, stiamo trovando un accordo anche di grande divertimento tra noi due. E la gente lo capisce. Quindi lo spettacolo, oltre ad avere già successo che aveva, si è impadronito anche di questo nostro 'collegamento' divertente, anche sulla scena. Adesso è bello. Adesso è il momento più bello per fare questo musical"

Se è nata una coppia... Greggio non sarà mica geloso?

"No, no. Io e Ezio non siamo nati come coppia. Siamo nati come io e Paolo, occasionalmente. Poi siamo andati avanti tanti anni per fare una cosa. Speriamo, io e Conticini, di andare avanti altri anni per fare teatro o altre cose, un film... Perchè no?"

(arriva Paolo Conticini che abbraccia Enzo Iacchetti)

Sul palco del Teatro Manzoni portate Tootsie, la storia di un attore che - a un certo punto della sua vita - si deve reinventare per dare una svolta alla propria carriera. Nella vostra vita, c'è stato un momento in cui avete dovuto fare qualcosa di simile?

Paolo Conticini non ha dubbi: "Tutte le volte che sostieni un provino fai questo. Quando sei davanti alla telecamera e ti chiedono 'Sai farlo questo?' Tu rispondi 'Certo'. Oppure "Sai andare a cavallo? Sai pilotare la macchina? Sa condurre l'aereo?'. Anche li la risposta è sempre "Si'. Poi è tutta una bugia, tutta una recita. Magari torni a casa e sei disperato perché dici 'E ora se mi fanno salire cavallo, che faccio?' Quindi, vai e inizi a prendere lezioni di cavallo. E magari non succede nulla...."

Ma è successo qualche volta in particolare che avete fatto qualcosa del genere e poi siete tornati a casa. E avete detto 'cavolo e adesso'?

"E non ti dico mica una cosa per un'altra... è successo sempre", sottolinea Paolo Conticini.

Col cavallo?

"Anche col cavallo", conferma l'attore toscano.



"Io mi sono anche travestito. Ho perso un provino una volta, per lo vinse Marco Predolin, per il 'Gioco delle coppie'. Hanno preferito lui. E io sono andato due volte. Una volta mi dicono 'No vada'. Il giorno dopo ho messo i baffi e gli occhiali. E loro 'Lei è quello di ieri?' Io gli ho risposto 'Sì, però io lo voglio fare, devo farlo questo programma'....", racconta Enzo Iacchetti.

E loro...

"'No, lei non farà mai questo programma, se ne vada'. Andò così giuro", chiosa Enzo Iacchetti

"Potevi travestirti da donna", scherza Paolo Conticini.

Enzo e Paolo complici e coppia a teatro con Tootsie, ma sarete anche rivali in televisione in access prime time da gennaio quando Cash or Trash sul Nove sfiderà Striscia la Notizia..

E la reazione di Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti alla domanda... guarda video intervista ad Affaritaliani.it



Tootsie, Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti a Teatro: il film di Dustin Hoffman diventa un musical

Divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere: per la prima volta in Italia è in scena "Tootsie", il nuovo Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Interpretato dall'inedita ma affiatatissima coppia formata da Paolo Conticini - già protagonista acclamato di successi come "Mamma Mia!" e "The Full Monty"- ed Enzo Iacchetti che torna finalmente al Musical dopo il grande successo personale ottenuto nei panni di Zazà ne "Il Vizietto".



Paolo Conticini, Ilaria Fioravanti, Enzo Iacchetti - foto Gianluca Saragò Paolo Conticini, Ilaria Fioravanti, Enzo Iacchetti - foto Gianluca Saragò

Tootsie al Teatro Manzoni di Milano, quando vanno in scena Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti

"Tootsie" – già in tour da novembre - sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano, da giovedì 26 dicembre e per tutte le feste di Natale, fino a mercoledì 1 gennaio.

Dal 26 dicembre al 1 gennaio

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

26 dicembre e 1 gennaio ore 17,30

31 dicembre ore 16,00 e ore 21,00

Tootsie, dal film al musical a teatro con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, la trama

Lo spettacolo, prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, racconta la storia di Michael Dorsey (Paolo Conticini), un bravo attore con un particolare talento per… non riuscire a mantenere un lavoro! Avvilito e disoccupato, Michael decide di fare un ultimo, disperato tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta al provino del musical sequel di Giulietta e Romeo, travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un'ottima performance, lo vince. In una fulminea ascesa verso la celebrità di Broadway, Michael (travestito da Dorothy) diventa presto un’attrice amatissima dal pubblico ma, mentre il lavoro comincia ad andare a gonfie vele, Michael si innamora di una sua collega. Sarà il suo amico e coinquilino Jeff (Enzo Iacchetti), uno squattrinato ma navigato scrittore che per sopravvivere gestisce un ristorante, a metterlo di fronte alla realtà, facendogli realizzare che mantenere quel successo "di attrice" è molto più difficile di quanto si possa aspettare.