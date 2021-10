Evil be like, i meme dei VIP "cattivi" spopolano sui social: ecco come farli

Evil be like meme, come farlo? Online sono disponibili numerosi strumenti per trasformarsi nella propria versione cattiva

I meme sono il linguaggio universale dei social e a cadenza regolare ne arriva una nuova tipologia che spopola su tutte le piattaforme di condivisione. Il meme di ottobre è chiamato "Evil be like". Il messaggio è quello di condividere la foto di un personaggio inserendo una frase che potrebbe dire solo il suo alter ego malvagio. Utilizzare l'effetto in negativo enfatizza la "cattiveria" del protegonista del meme. Tutto è iniziato negli Stati Uniti con un'immagine in cui Martin Luther King afferma "I have a nightmare", parodia del suo celebre discorso "I have a dream".

"Evil be like" è stato ovviamente subito accolto con entusiasmo dai VIP italiani e via via è diventato virale. Eros Ramazzotti ad esempio oggi canta "Più brutta cosa non c'è", ovvero l'opposto del suo brano di successo "Più bella cosa non c'è". Lo stesso fa Jovanotti, la cui canzone "A te" dedicata alla figlia è diventata "A me".

Parlando di personaggi più "normali", invece, le nonne invitano i nipoti a mettersi a dieta mentre Fabio Silvestri, l'uomo che dal balcone gridava "Ce la faremo" durante i duri mesi del lockdown, oggi afferma "Non ce la faremo".

Evil be Like meme, come farlo?

Creare il meme "Evil be Like" è piuttosto semplice. Basta cercare "evil be like meme generator" per trovare numerosi servizi online con cui realizzare immagini in negativo come Imglip. L'alternativa è quella di utilizzare app e programmi per PC per il fotoritocco come Adobe, Photoshop o Paint 3D. All'interno della relativa sezione dedicata agli "effetti" troverete sicuramente lo strumento per rendere la foto in negativo.