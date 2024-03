Excellera Advisory Group si rafforza, Public Affairs Advisors entra nel gruppo

Public Affairs Advisors, società di consulenza specializzata nella progettazione e realizzazione di piani di relazioni istituzionali, lobbying e advocacy in particolare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, con oltre 10 dipendenti e collaboratori e sedi a Roma e a Milano, entra a far parte di Excellera Advisory Group.

Excellera, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, nata dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., Community e più recentemente Value Relations, con il supporto di Xenon Private Equity, ha scelto Public Affairs Advisors con l'obiettivo di consolidare la sua expertise nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, grazie all’esperienza di PAA; la società di relazioni istituzionali, fondata da Giovanni Galgano nel 2012, ha sviluppato negli anni forti competenze nel public affairs e nel lobbying di settore nonché nell’accettabilità locale di progetti e investimenti e nella comunicazione ambientale di clienti del comparto, anche internazionali.

"Dopo poco più di un anno dalla nascita di Excellera possiamo già dire quanto ambizioso fosse il nostro progetto e quanto successo stia registrando; il Gruppo continua a crescere, grazie ad operazioni che ne stanno aumentando il valore e stanno facendo di Excellera un punto di riferimento nazionale in ambiti sempre più strategici. Public Affairs Advisors rappresenta infatti un’altra eccellenza, che si unisce al Gruppo con l’obiettivo di offrire ai clienti team di professionisti ancora più specializzati e sempre più competenti.", ha dichiarato Gianfranco Piras, Presidente di Excellera Advisory Group e Partner di Xenon Private Equity.

“Sono particolarmente felice di accompagnare Public Affairs Advisors in Excellera Advisory Group. - ha dichiarato Giovanni Galgano, Amministratore Delegato di PAA - Si tratta di una straordinaria opportunità di crescita per il nostro business e per il nostro team, che suggella il percorso decennale che ha visto Public Affairs Advisors affermarsi come realtà di riferimento nelle attività di lobbying nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dell’ambiente. L’operazione permette di proporci al mercato in maniera ancor più efficace, sfruttando le sinergie e condividendo i valori delle società del Gruppo Excellera”.

"Siamo orgogliosi di poter dare il benvenuto ai nostri nuovi soci e colleghi di PAA e di poter contare su nuovi professionisti che andranno a consolidare la nostra grande esperienza nel mondo dei public affairs. Il mercato del lobbying è infatti in grande evoluzione e sempre più centrale: le aziende hanno acquisito maggiore consapevolezza sull’importanza del rapporto con il decisore pubblico, e il dialogo con le istituzioni è sempre più maturo, grazie alla trasparenza e al valore dei contenuti, che sono le basi di questa professione. Siamo certi che con i colleghi di PAA potremo rafforzare ancora di più la nostra offerta.” ha dichiarato Paolo Zanetto, AD di Excellera Advisory Group e Partner di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Sul piano societario, l’operazione vedrà l’acquisizione del 100% delle quote di Public Affairs Advisors da parte di Excellera Advisory Group. Al contempo, Giovanni Galgano, che mantiene la propria carica di Amministratore Delegato in PAA, reinvestirà in Excellera, divenendo socio del Gruppo.

Advisor legale dell’operazione per Public Affairs Advisors è stato lo studio Parola Associati, con il Founding Partner Lorenzo Parola e l’associate Federica Re.

Advisor legali per Excellera Advisory Group sono stati Pierfrancesco Gelmetti e Dolores Mugherli dello Studio Gelmetti; l'operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.

Leggi anche

Barabino&Partners pronta a entrare in Excellera Advisory Group