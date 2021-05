Facebook e Instagram: si potrà decidere di nascondere i like

Facebook-Instagram, nascondere like: si potranno oscurare i "mi piace" sui propri post o quelli che compaiono nel flusso di notizie

Ora è ufficiale, Facebook e Instagram permetteranno di gestire in autonomia il conteggio dei like. Sarà quindi l'utente a decidere se mostrarlo o meno. Il social network fotografico aveva avviato già nel 2019 un test per questa funzione, diventata oggi alla portata di tutti. Dalla nuova sezione "Post" all'Interno delle Impostazioni si avrà quindi la possibilità di nascondere tutti i like sui post visualizzati nella newsfeed o solo sui propri contenuti. Ciò potrà avvenire sia prima si dopo la pubblicazione.

Facebook-Instagram, nascondere like: la funzione verrà introdotta a breve

"In questo periodo di test abbiamo scoperto che il comportamento degli utenti non è cambiato, ma abbiamo avuto reazioni forti, alcune positive, alcune negative. È stata una decisione polarizzante, così abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di scegliere", sono le parole di Adam Mosseri, capo di Instagram, riportate dall'Ansa. La nuova funzione servirà a combattere fenomeni di abuso per i entrambi i social network. Diversi studi confermano che alcuni utenti, soprattutto tra i giovani, possono arrivare a soffrire di forme acute di depressione se non ottengono il riscontro di like che vorrebbero. La possibilità di nascondere i like premierà inoltre coloro che vogliono che i propri contenuti siano valutati in base alla qualità e non ai "mi piace".

L'opzione per nascondere i post su Instagram e Facebook diventerà ufficialmente operativa nelle prossime settimane. "Abbiamo lavorato con esperti indipendenti per capire come dare maggior controllo e consapevolezza alle persone e contribuire così a creare un'esperienza più positiva su Instagram", ha aggiunto Mosseri.