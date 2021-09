Facebook e Ray-Ban presentano i loro occhiali smart

Facebook oggi presenterà i suoi occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban. Il design è quello iconico del brand di oculustica

Facebook presenterà oggi 9 settembre i sui occhiali smart annunciati l'anno scorso al Facebook Connect. In realtà già conosciamo il design del dispositivo realizzato in collaborazione con Ray-Ban, che avrebbero dovuto debuttare sul mercato alla fine di luglio, grazie alle immagini leak diffuse su Twitter da EvBlass, celebre esperto del settore della tecnologia. "Gli occhiali avranno l'iconica linea del brand - ha dichiarato il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg - e permetteranno di fare alcune cose interessanti". La prima affermazione è stata confutata mentre per la seconda ci sono maggiori dubbi.

Gli occhiali di Facebook e Ray-Ban sono dotati di due fotocamere, come confermano sia le immagini di EvBlass sia il video diffuso da Andrew Bosworth, Vice President dei Facebook Reality Labs, ma non è chiaro quali saranno effettivamente le funzioni integrate nel dispositivo. Non è da escludere che si parli di realtà aumentata, dato che il social network ha una certa esperienza nel campo di quella virtuale con Oculus Rift. I modelli disponibili sono i classici Wayfarer, Round e Meteor. La scelta di Facebook di realizzare degli occhiali smart potrebbe rivelarsi un grosso azzardo alla luce del flop clamoroso dei Google Glass, su cui il colosso di Mountain View ha investito miliardi senza successo, e gli Spectacles di Snapchat.