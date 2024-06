Fagnani come Gruber, sanzione per aver indossato gioielli di marca a Belve

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha sanzionato Francesca Fagnani con un “avvertimento”

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha sanzionato Francesca Fagnani con un “avvertimento” per aver indossato gioielli di un noto marchio durante la sua trasmissione tv "Belve".

"C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina", spiegava il 29 aprile 2024 il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, a Striscia la Notizia, la prima ad occuparsi del caso.

Ai microfoni dell’inviata Rajae Bezzaz, in un altro servizio del tg satirico, la giornalista aveva spiegato che non c’era nulla di male nell’indossare costosi monili poiché, a suo dire, le venivano dati gratuitamente e lei poi li riconsegnava. Ma anche su questo punto D’Ubaldo è stato chiaro: "No. Non si può fare, perché è sempre una forma di pubblicità. Dobbiamo cercare di essere credibili e rispettare il codice dei giornalisti".

Fagnani inoltre aveva affermato che molti suoi colleghi sono contrattualizzati da marchi. Il Presidente D’Ubaldo ha allora invitato Fagnani a fare i nomi: «Se lei sa che esistono situazioni di questo genere forse è bene che ce le segnali».

Al cospetto del Consiglio di disciplina, la conduttrice di Belve ha dato le sue spiegazioni, ma per il Consiglio si tratta comunque di pubblicità occulta.

GUARDA IL VIDEO

L’episodio che vede coinvolta Fagnani è simile a quello di cui fu protagonista Lilli Gruber, anche lei sanzionata con l’avvertimento per aver indossato ripetutamente a “Otto e mezzo” gioielli di una costosa marca.