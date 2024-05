Farwest, ospiti stasera: Uno Bianca, novità choc sulla strage di Pilastro

Farwest, ospiti stasera: si parlerà di sanità, scandalo in Liguria e del caso della Uno Bianca

Torna Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 20 maggio alle 21.20 su Rai3. In primo piano un'inchiesta sull'emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale. A seguire, sull’onda dello scandalo che ha travolto la Regione Liguria, un’indagine sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata.

Farwest torna poi sul caso della Uno Bianca – in particolare sulla strage del Pilastro - con un’allarmante intercettazione che collegherebbe una testimone chiave ad ambienti della Polizia. A chiudere, un'inchiesta sulle specie animali aliene presenti in Italia, dannose per l'ecosistema e per l'economia.