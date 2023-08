Fazio, che batosta dalla Rai: persi tutti i follower di Che tempo che fa. Danni enormi, ecco perché

Fazio, la Rai colpisce duro. Persi tutti i follower dei social di Che tempo che fa

Fabio Fazio ce l'ha fatta. Dopo diversi giorni in cui sono state sguinzagliate le più improbabili teorie, il conduttore di Che tempo che fa è riuscito a riottenere i social dell'ex programma di Rai 3 (ora sbarcato su Discovery e in partenza sul Nove dal 15 ottobre).

Fazio, però, ha poco da entusiasmarsi. Infatti, come si può vedere andando a verificare proprio su Instagram, la pagina di Che tempo che fa ha perso milioni di seguaci. Infatti, nel momento in cui sta venendo scritto questo articolo, sulla pagina se ne contano appena 20 mila.

Certo, l'importante per il conduttore era la possibilità di riavere i social appartenenti al marchio del programma. Ma il valore "reale", sia in termini di interazioni che economici, erano dati proprio dall'enorme numero di follower, paragonabile a quello di una star del calcio o del cinema. Ebbene, si parte da zero. Ora a Fazio non resta che riconquistare tutte le persone raggiunte negli ultimi anni.