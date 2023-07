Fazio, la Rai rischia grosso: i social di Che tempo che fa possono finire in tribunale

Che tempo che fa, Fazio può portare la Rai in tribunale per i social oscurati. Ecco perché

Fazio può portare la Rai in tribunale. Dopo il caos scatenato dall’ingresso nella scuderia di Nove, il conduttore genovese ha acceso un’altra polemica che sta catturando non poca attenzione. Con un video pubblicato su Instagram, Fabio Fazio lancia un grido di “denuncia” contro viale Mazzini sostenendo che i canali social di “Che tempo che fa” stiano andando incontro a un tragico destino: l’oscuramento più totale con conseguente blocco.

E qui la domanda sorge spontanea: Fazio possiede qualche appiglio a cui aggrapparsi per far cambiare idea ai dirigenti della televisione pubblica o le sue richieste non avranno alcun riscontro? Per capirne di più, Affaritaliani.it ha interpellato il Professor Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano.

“Fabio Fazio potrebbe avere dalla sua parte alcuni elementi utili per ribaltare la situazione”, sentenzia Ziccardi. “Certo che, senza avere in mano i contratti stipulati tra il conduttore e la televisione pubblica, è difficile dare una risposta certa. Ma è possibile fare degli scenari”, spiega il professore.