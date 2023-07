Manuela Arcuri protagonista di una nuova fiction Rai, ecco quando la rivedremo in tv

Manuela Arcuri pronta al grande ritorno, sarà protagonista di una nuova fiction Rai

Manuela Arcuri torna in Rai. Oltre a qualche ospitata, la showgirl romana classe 1977 mancava alla televisione pubblica dal 2019. In quell’occasione, si trovava sulla pista del sabato sera di Milly Carlucci, tra i concorrenti di “Ballando con le Stelle”.

Ma ora, l’attrice si prepara al grande ritorno in Rai in quello che, da sempre, è la sua dimensione preferita oltre al cinema: la fiction. Come rivela la stessa Arcuri in un’intervista al Giornale, dalla primavera del 2024 sarà nuovamente protagonista dei palinsesti Rai in una nuova serie divisa in quattro puntate.

“Il titolo provvisorio è La Donna della Seconda Repubblica. È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica”.