Fazio porta il Papa su Nove, Francesco di nuovo ospite a Che tempo che fa

Francesco su Nove per Natale. Il Papa torna da Fazio

Ennesimo colpo da maestro per Fabio Fazio, che per Natale porterà il Papa su Nove a 'Che tempo che fa'. Dopo il successo delle recenti interviste a personaggi come Woody Allen, o l'esclusiva di Gino Cecchettin, padre della defunta Giulia, Fazio "sgancia" un'ulteriore bomba, riportando il pontefice sugli schermi di Canale 9.

Non è la prima ospitata del pontefice, infatti Francesco era già stato intervistato il sei Febbraio del 2022, in un collegamento video da Casa Santa Marta, quando il programma veniva ancora trasmesso su Raitre. Bergoglio non ha mai nascosto la simpatia verso l’impostazione, probabilmente anche lo stile, o l’orientamento di un conduttore come Fazio. Infatti proprio durante l'intervista del 2022, il Papa aveva esordito con queste parole: "Buonasera e grazie di questo incontro. Mi piace tanto." In quell'occasione, Fazio aveva affrontato con profondità tematiche delicate, tra cui l'immigrazione, la guerra, il perdono e la sofferenza, permettendosi anche brevi momenti di confidenze personali con il pontefice.

Recentemente, lo stato di salute del Papa ha suscitato crescenti preoccupazioni, soprattutto dopo un'intervista concessa a una televisione messicana, in cui ha parlato apertamente della preparazione del suo funerale. Al momento, le sue condizioni sembrano essere stabili, ma lo scorso sabato il pontefice aveva cancellato tutte le udienze per motivi di salute.