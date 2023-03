Fazio rinnova il contratto con la Rai. Timperi soffia il posto a Bortone

Fabio Fazio verso il rinnovo del contratto. Ma Serena Bortone perde il pomeriggio di Rai1

Le grandi manovre sono in corso in vista del cambio al vertice della Rai previsto per fin aprile. Le nomine, prima con Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, i palinsesti, subito dopo. E a gestire le conduzioni del prossimo anno, il vero piatto forte del menù, sarà, come scrive l'informatissimo Giuseppe Candela, firma di punta del Fatto e di Dagospia, la nuova maggioranza di governo.

Pino Insegno, dunque, ma anche Tiberio Timperi che alcuni considerano vicino a Forza Italia e altri danno come renziano di ritorno essendo stato tra i volti che si alternavano sul palco della Leopolda fiorentina di Matteo Renzi. Secondo il settimanale Oggi a firma di Alberto Dandolo sarà proprio Timperi attuale conduttore di "Uno Mattina in Famiglia" con Monica Setta e Ingrid Muccitelli a sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1. E la conferma a quanto scritto da Dandolo è arrivata indirettamente dallo stesso Tiberio Timperi intervistato lunedi scorso a "Un giorno da pecora".