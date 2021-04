Fb sfida Clubhouse: funzioni social audio, podcast, collegamenti a Spotify e..

Facebook è vicina al lancio di quattro nuovi prodotti social audio in chiave Clubhouse: a riportalo è il sito di news techologiche Vox, che ha già specificato, però, che passerà del tempo tra l'annuncio ufficiale e l'effettiva disponibilità di queste funzioni.

Secondo la testata i piani audio di Facebook includono quattro prodotti: una versione solo audio di Rooms, una funzione di videoconferenza lanciata un anno fa, all'inizio della pandemia; poi un prodotto simile a Clubhouse che consentirà a gruppi di persone di ascoltare e interagire con alcuni relatori su un "palco" virtuale; è prevista anche una funzione che consentirà agli utenti di Facebook di registrare brevi messaggi vocali e di pubblicarli nei loro flusso di notizie, esattamente come avviene attualmente con testi, immagini e video.

Ci sarà anche un collegato a Spotify, che ha investito molto nel podcast negli ultimi due anni. Non mi è chiaro se Facebook intenda fare di più oltre a segnalare i podcast per i suoi utenti e inviarli a Spotify. (Vale la pena notare: Spotify e Facebook si sono collegati per la prima volta 10 anni fa, quando Facebook spingeva l'idea della "condivisione senza attriti", il che avrebbe dovuto significare che i tuoi amici di Facebook potevano vedere ciò che stavi leggendo, ascoltando o guardando. fuori abbastanza velocemente.)

Vox spiega che non è chiara la tempistica di rilascio di questi nuovi prodotti e che quello legato a Rooms, sarà forse quello immediatamente disponibile. Gli altri potrebbero non apparire, anche in versione beta, cioè di prova, fino alla fine di questa primavera. "Connettiamo le persone attraverso le tecnologie audio e video da molti anni e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare questa esperienza per gli utenti", ha commentato Facebook a ReCode, testata ora di proprietà di Vox.

Mark Zuckerberg ha espresso chiaramente il suo interesse per Clubhouse, lanciato all'inizio della pandemia e che ha goduto di una rapida crescita soprattutto dopo una iniezione di finanziamenti. Si è anche iscritto e ha partecipato a diverse discussioni sulla piattaforma, inclusa una con il Ceo di Spotify Daniel Ek.