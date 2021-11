Federica Panicucci: confermato rinnovo con Mediaset, ma è giallo su Mattino 5

Mediaset, confermato il rinnovo di Federica Panicucci. Ma da Mattino Cinque nessuna notizia

Il futuro di Federica Panicucci, così come è stato quasi tutto il suo passato professionale, sarà a Mediaset: la conduttrice di Cecina ha annunciato in un’intervista a Chi di aver appena firmato il rinnovo del suo contratto, dichiarandosi “felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”.

Come si legge su Davidemaggio.it, la conferma arriva, e non è un caso, proprio nei giorni in cui si rincorrono rumors sul suo possibile addio a Mattino Cinque. Di certo, il programma proseguirà nel periodo natalizio con la sola conduzione di Federico Vecchi, ma la Panicucci non resterà comodamente seduta in poltrona, perché condurrà sia il Concerto di Natale che il Capodanno in Musica di Canale 5, che si svolgerà a Bari. E non sarà da sola, al suo fianco Al Bano.

“Vivo come un privilegio il potere entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25. [...] E poi mi permette di incontrare il Santo Padre in udienza privata per la terza volta e ognuna di queste occasioni è per me una tempesta emotiva. Un altro appuntamento a cui tengo molto. Al Bano è un grande compagno di viaggio” ha dichiarato.

Nessuna voce invece da Mattino Cinque. Il silenzio lascia intendere che la riconferma per il 2022 non sia ancora arrivata. Probabilmente anche per questo motivo, Panicucci lascia le porte aperte ad un ritorno a La Pupa e il Secchione: “se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile” ha dichiarato.