Fedez mostra la foto di un hater, ma sbaglia persona e viene denunciato. VIDEO

Fedez mostra la foto di un hater, ma sbaglia persona. L'utente si riconosce e annuncia querela. Putiferio su X

Fedez finisce nei guai. Il rapper, durante l’ultima puntata del podcast “Muschio Selvaggio”, ha mostrato la foto di un utente che aveva parlato in maniera offensiva della sua malattia. Non fosse che, però, fosse la persona sbagliata.

mi sa che abbiamo un problema 😃 Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia.



Come la mettiamo? 😃 pic.twitter.com/sOX6kNoBoc — Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024

Nel dettaglio, dopo aver rivangato tutta la faccenda legata all'hater che aveva preso di mira le foto del figlio Leone in campo tra i calciatori allo stadio San Siro, Fedez è passato ad un altro hater, un certo "Davidone". "Ed ora passiamo a Davidone" spiega il rapper, hater che avrebbe già "goduto", come spiega Fedez, per la morte del suo cane, e che avrebbe poi ulteriormente rincarato la dose ironizzando sul suo problema di salute al pancreas.

Leggendo l'insulto di Davidone, che scrive: "Eccomi, ci metto la faccia così posso finalmente dire assumendomi tutta la responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez", così il rapper mostra la sua foto, non sapendo che, però, quella utilizzata da “Davidone” fosse la foto del profilo di un altro utente totalmente estraneo alla faccenda. La foto dell'utente mostrato dal rapper è infatti quella di Wazza, noto sui social per la sua fede interista, il quale si è riconosciuto accusando Fedez di "non verificare le fonti" e annunciando querele.

"Mi sa che abbiamo un problema...", dice Wazza su X, che avrebbe già provveduto a querelare tal Davidone per aver utilizzato la sua foto, ma che se la prende soprattutto con Fedez: "Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio (...) Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna...".

Poi in un video annunci la querela: "Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C'è chi non regge il peso della pubblica gogna... ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa" e conclude: "Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male. Come si risolve questa cosa qua?".