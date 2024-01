Chiara Ferragni, crisi nell'aria con Fedez. Fuga in montagna con la famiglia

Chiara Ferragni e la fuga in montagna: il marito Fedez è il grande assente

Chiara Ferragni tenta di staccare la spina dopo il polverone mediatico e giudiziario che l'ha travolta a seguito del "Balocco gate". Secondo alcune voci però non sarebbe i soli problemi che l'imprenditrice digitale sta affrontando; a quanto pare infatti - riporta il Gazzettino - anche con suon marito Fedez il rapporto non sarebbe ros e e fiori. La fuga in montagna con mamma, sorella e figli a seguito potrebbe essere una conferma dell'attrito tra la coppia più famosa dei social.

Del resto non è un mistero che il comportamento del rapper - che ha reagito alla bufera con alcuni interventi infuocati sui social - non siano piaciuti nè a Chiara, nè al team di esperti che sta provando a risollevare l'immagine dell'influencer.

In questa tranquilla vacanza Ferragni è tornata a postare chiudendo però la possibilità di commentare ai follower, che sono scesi a quota 29.4 milioni. Propio dalla montagna l'influencer ha pubblicato una serie di foto con i figli Leone e Vittoria, mamma Marina e la sorella Valentina. Le gare in slittino, i pranzi in rifugio, lo sfondo delle montagne dove Chiara si starà schiarendo le idee sui prossimi passi, nella vita privata e in quella digitale.

Intanto in una nota stampa - prosegue il Gazzettino - Ferragni fa sapere che «in seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, anche in qualità di amministratore delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto». Le parole dell'imprenditrice arrivano dopo il primo comunicato dello scorso 8 gennaio quando è arrivata la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata. Anche allora aveva ribadito che era serena, che ha sempre agito in buona fede e che ha la massima fiducia nella magistratura.