Ferragnez, bufera sul video a Ibiza: "Un ragazzo è morto nello stesso modo"

Fedez e Chiara Ferragni sull'orlo di un precipizio a Ibiza, esplode la bufera social: "A casa avete due bimbi che vi aspettano"

I Ferragnez travolti dalla bufera social. L'ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni e Fedez su Instagram ha scatenato una dura polemica. La coppia si è immortalata sul punto più alto dell'isola di Ibiza con foto e video da brivido a strapiombo su un precipizio senza dotazioni di sicurezza né scarpe adatte al tipo di terreno.

E sul social network, ovviamente, non poteva mancare la pioggia di commenti di disapprovazione, compreso quello della madre di Chiara Ferragni, che ha definito "azzardato" il gesto della coppia.

Questa volta, però, sembra che la polemica suscitata dai due divi non sia solo lo sfogo di qualche utente. Infatti, di recente, in Veneto, un escursionista di 30 anni è morto precipitando in un burrone nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata caduto dopo un selfie.

Fedez e Chiara Ferragni si sono affidati a un'agenzia che organizza escursioni a Ibiza e dopo una camminata di circa un'ora hanno raggiunto il punto più alto e spettacolare dell'isola spagnola. Il video è stato puntualmente condiviso sulle rispettive pagine dai Ferragnez e il popolo del web li ha duramente criticati per il cattivo esempio dato: "Potevano evitare. Anzi dovevano evitare. Anche perché poi tanti ragazzi simulano queste situazioni. E poi anche perché a casa hanno due bimbi che aspettano”.

Anche l’utente giuliana musella: “Pessimo esempio ed anche pericoloso i giovani che possono imitare”. “Dopo la notizia di oggi, di un ragazzo che ha perso la vita per un selfie su gli scogli, non e proprio il caso”, ha commentato su Instagram l’utente jelenatsarjova.