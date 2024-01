Ferragni abbandonata anche da Coca Cola. Salta lo spot pre Festival di Sanremo

Chiara Ferragni, dopo Safilo tocca a Coca Cola. I grandi marchi le voltano le spalle

Il caso Chiara Ferragni non si spegne e continua la fuga degli sponsor dall'influencer, dopo il Balocco gate. Questa volta si parla di un colosso mondiale, salta lo spot di Ferragni con Coca Cola. Niente più pubblicità. E mentre il governo promette un intervento legislativo sulla beneficenza, il rischio per l’influencer - si legge su Repubblica - è che tra i brand italiani e stranieri parta una corsa a mollarla. La pubblicità di Coca Cola, doveva sfruttare la concomitanza dell'avvio del Festival di Sanremo, che l’anno scorso ha visto la moglie di Fedez come grande protagonista. Ma dopo il caos mediatico l’azienda ha deciso di correre ai ripari.

A quanto pare - prosegue Repubblica - è già partita la ricerca della nuova campagna. Che andrà in onda a breve. Ma c’è anche chi la pensa diversamente. Il gruppo di cartoleria Pigna ha deciso di mantenere le collaborazioni: "Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. La storia di 185 anni di Pigna, la nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato".