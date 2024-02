Ferragni, Fedez ha già dimenticato: ecco la nuova fiamma

Ferragni-Fedez, rottura e ripartenza

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, anche se era nell'aria, ha spiazzato molte persone. C'è chi segue l'evoluzione dei fatti con apprensione. L'intervista dell'influencer di ieri rilasciata al Corriere della Sera non ha chiarito la situazione, anche se non è mancata la sottolineatura del fatto che Fedez negli ultimi tempi non fosse adeguatamente presente.

E tra una veglia di preghiera nata sui social e il costante monitoraggio dei profili Instagram dei due, c'è chi va a caccia del gossip. Infatti, ora, molti utenti si chiedono se i due siano già pronti per una nuova relazione.

Il blogger Davide Maggio, intervenuto a Pomeriggio cinque, ha fornito tre indizi interessanti: piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali.

“Una persona le è stata molto vicina e l’ha supportata. Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite”, ha detto ospite di Myrta Merlino su Canale 5.

Di chi si tratterebbe, dunque? L'uomo che c'è dietro alla descrizione sarebbe Tomaso Trussardi, imprenditore e presidente dell’omonimo marchio di moda, nonché vecchia fiamma di Michelle Hunziker.

Lo staff di Ferragni ha voluto precisare che lei e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'Ansa le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

Fedez, nuova fiamma

E Fedez? Nei mesi scorsi, dopo l'acquisto di una Ferrari elettrica a zero emissioni, scherzando negli ambienti vip, si diceva come la nuova fiamma del rapper fosse appunto la SF90 Stradale, Ferrari ibrida plug-in del marchio del cavallino, del costo di 427.930 euro.