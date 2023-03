Ferrarelle investe 15 mln nella pubblicità: in arrivo il nuovo spot VitaSnella

Ferrarelle, in arrivo la nuova campagna di VitaSnella

Ferrarelle Società Benefit, gruppo a cui fanno riferimento i brand Ferrarelle, acqua VitaSnella e Fonte Essenziale, punta sulla pubblicità e prepara un nuovo investimento che andrà ad accompagnare il nuovo spot “Sete di piacere”.

Il video è il primo realizzato per la referenza dall’agenzia Auge (scelta dopo gara sul finire dello scorso anno), ma anche di una nuova campagna in partenza per VitaSnella e di un piano - fatto soprattutto di telepromozioni e long form - dedicato a Fonte Essenziale.

In un’intervista rilasciata a Engage, Gabriele Monda, Head of Marketing di Ferrarelle Società Benefit, ha dichiarato: “Gruppo Ferrarelle ha scelto di non mollare il piede dall’acceleratore in fatto di comunicazione. Per noi questo tipo di spesa è fondamentale per sostenere i nostri brand, nonostante sia chiaro che stiamo subendo come tutti i colpi di inflazione e aumento dei costi di materie prime ed energia”.