"Il Festival di Sanremo lo vince Fedez". I gossip di Corona tirano la volata agli streaming e alla pubblicità della Rai

I gossip di Corona spingono gli streaming e la pubblicità Rai

"Il Festival di Sanremo lo vince Fedez". La non facile profezia è di Fabrizio Corona, il re del gossip e protagonista di cronache di vario genere che, alla libreria Rizzoli in Piazza Duomo a Milano, ha presentato le sue ultime fatiche letterarie "La grande menzogna" su Ilary e Totti e "Il vero grande amore di Fedez" su di lui e la ex moglie Chiara Ferragni. Una piccola folla (niente rispetto a quando c'è il firmacopie di qualche cantante famoso) ha atteso pazientemente per un'ora l'irriducibile Fabrizio che, in pullover nero e capelli nerissimi, ha fatto una sintesi sociologica dei due libri che trattano dello stesso argomento: corna e scopate.

Fabrizio Corona al firmacopie del suo libro in Mondadori a Milano

Sottolineando però il passaggio dall'era delle veline e calciatori a quella di imprenditrici digitali e cantanti super social. Non proprio momenti epocali come del resto le due opere, certamente perdibili dal costo di 20 euro l'una. Pare comunque strano che tutte le rivelazioni su Fedez e Ferragni, che risalgono a qualche anno fa, arrivino proprio a pochi giorni dal Festival di Sanremo. Da sottolineare che per la Rai non si tratta di cinque serate qualsiasi ma di uno show che rappresenta, per l'emittente di Stato, il più importante appuntamento pubblicitario dell'anno. E in gara a Sanremo, guarda caso, ci sono sia Fedez sia il presunto amante di Chiara Ferragni, Achille Lauro.

Insomma la vicenda, che non è un classico triangolo ma un quadrato dato che viene citata nel libro, dal sapientissimo Corona, anche l'amante di Fedez Angelica Montini, un clone della nota Chiara, come si dice, cade a fagiolo. Inoltre la stessa Chiara Ferragni era stata co-conduttrice con Amadeus e Fiorello solo due anni fa quando, con i suoi 24 milioni di follower, non si era ancora macchiata del caso Pandoro (o meglio non era ancora stato scoperto). Comunque nessuno nega a Corona, che ha dichiarato nel corso dell'appuntamento in libreria a Milano, di aver ricevuto una diffida dai legali di Ferragni per una diretta streaming su di lei (dove promette altre rivelazioni) in programma sul suo canale you tube (che si chiama Falsissimo) il 10 febbraio (il Festival comincia l'11), un buon tempismo per il rilascio di notizie che non cambiano la vita di nessuno tranne alla Rai.

Secondo alcune stime infatti il Festival dovrebbe portare quasi 70 milioni di entrate pubblicitarie più un notevole indotto da eventi collaterali. Anche il direttore artistico nonché presentatore del festival Carlo Conti ha più volte sottolineato che dal 2017, edizione presentata proprio da lui, dal punto di vista dell'industria della musica ci sono stati molti cambiamenti. Infatti le copie di dischi vendute sono sostituite da visualizzazioni in rete e streaming dell'evento cambiando dunque i parametri di valutazione di un successo musicale. Pazienza dunque se il brano "Battito" di Fedez, dedicato, ha spiegato lui stesso, alla depressione, non vincerà. Siamo però convinti che tutti vorranno sentire le strofe che il rapper -cantante metterà a corredo di "Bella stronza" che canterà in coppia con il suo autore, Marco Masini. E Corona? Tra le dirette streaming annunciate su Falsissimo, canale a pagamento a 5 euro al mese, ne prevede una anche su un'altra coppia molto discussa al momento quella degli amici partito La Russa-Santanchè.