Filippo Scotti, chi è il protagonista del film "É stata la mano di Dio"

É stata la mano di Dio: chi è Filippo Scotti, l'alter ego di Paolo Sorrentino nel film candidato agli Oscar

Molti di voi lo avranno già sentito, ma chi è Filippo Scotti? Classe ‘99, è il protagonista di un film candidato agli Oscar (È stata la mano di Dio) ed è vincitore del Premio Marcello Mastroianni 2022. Tutto quello che devi sapere su Filippo Scotti, il “Fabietto Schisa” del film-autobiografia di Paolo Sorrentino.

Nato a Napoli il 22 dicembre 1999, Filippo Scotti ha iniziato la sua formazione nel mondo della recitazione e dello spettacolo nella sua città natale, dove messo piede, per la prima volta, sui palchi teatrali dal 2010. Prima di approdare al magico mondo del cinema, ha lavorato con la compagnia teatrale “Murìcena” e ha collaborato con registi del calibro di Annamaria e Gabriele Russo, Feancesca Macrì e Patrizia Di Martino. Filippo Scotti vede il suo grande debutto al cinema in Happy Crown di Laura Angiulli. Al cinema è anche ne Il re muore, sempre della regista Laura Angiulli.

In Tv, invece, partecipa, tra le tante, a 1994, ultimo atto della trilogia prodotta da Sky e Luna Nera disponibile in streaming su Netflix. Ma, appunto, il suo ruolo più celebre è quello del giovane Paolo Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio”, film autobiografico candidato agli Oscar che racconta gli anni dell’adolescenza di Sorrentino stesso.

Ma il giovane attore di appena 22 anni non ha calcato solo i palcoscenici teatrali e del cinema. Infatti, Filippo Scotti è stato anche ospite del Festival di Sanremo. Invitato all’Ariston dallo stesso Amadeus, Scotti è salito sul palco insieme al celebre cantante Marco Mengoni. I due artisti hanno letto una poesia di Franco Armino, un modo per comunicare l'importanza della gentilezza, un testo incastonato in un discorso più ampio.

