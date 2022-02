Ruggieri (Fi) e le accuse a Ranucci: "Mi ha mandato messaggi minacciosi"

Report, Ranucci accusato da Ruggieri (Forza Italia) di avergli inviato messaggi minacciosi

Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, ha detto di aver ricevuto “messaggi minacciosi” da Sigfrido Ranucci. Nello specifico, ecco la dichiarazione del politico e giornalista romano: “Ho ricevuto messaggi minacciosi dal vice direttore di Rai Tre, nonché conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in cui accusa il sottoscritto e il senatore Faraone di aver tenuto ‘un comportamento vergognoso’, durante un mio intervento in audizione alla Commissione vigilanza Rai nel novembre scorso definendolo ‘comico perché fatto da uno che ha come capo, vale a dire Silvio Berlusconi, il top player del bullismo sessuale mondiale’".

Secondo le prime voci, Andrea Ruggieri avrebbe “denunciato” i messaggi di Ranucci intervenendo nel corso dell'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

