Film di Natale in Tv 2022. La programmazione di Rai, Mediaset e Sky

Film di Natale 2022, la programmazione di Mediaset, Rai e Sky. Non perdere "Io sono Babbo Natale", l'ultimo lavoro di Gigi Proietti

E anche quest'anno il Natale è alle porte. E, con l'arrivo delle feste, ecco che i palinsesti televisivi si riempono di titoli "magici", capaci di risvegliare la calda atmosfera natalizia. Quest'anno, oltre ai capolavori cult come "Una poltrona per due" con Eddie Murphy e "Il miracolo della 34esima strada", la programmazione di Rai, Mediaset e Sky si arricchisce di numerosi film da non perdere.

Venerdì 23 dicembre 2022

Su Rai2 alle ore 21:20 il film “Prossima fermata: Natale” e alle ore 22:45 il film “Il mio Valzer di Natale”. Su Italia1 alle ore 08:10, il film “All I want for Christmas – Il regalo più bello”. Alle ore 16:15, il film “Mi sono perso il Natale”. E alle 21:20, “Mamma, ho perso l'aereo”. Su Canale5, alle 16:46 il film “12 giorni di regali”. Alle 21:20, “Natale a 5 stelle”.

Sabato 24 dicembre 2022

In occasione della Vigilia di Natale invece, Rai 1 trasmette il film “Io sono Babbo Natale”, in onda alle ore 21:30. Si tratta dell’ultima commovente interpretazione di Gigi Proietti prima della sua scomparsa, finora disponibile solo in streaming su Prime Video. Su Rai2, alle ore 16:35 P”agine d'amore a Natale”. Alle 19:00, Un “Natale senza tempo”. Alle ore 21:00, “Non ti presento i miei”. Alle ore 22:50, “Natale allo Starlight”.

Su Italia1, alle ore 16:05, “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Alle ore 19:30, “Il Grinch”. E non poteva mancare il cult con Eddie Murphy, “Una poltrona per due”, in onda alle ore 21.20. Alle 21:15, su Sky Cinema Uno, “Troppo Cattivi”.

Domenica 25 dicembre 2022

Il giorno di Natale, alle ore 08:45 su Canale5, in onda “L'inverno delle meraviglie”. Alle 16:46, “Christmas at the palace”. Alle 21:20, in onda “Il 7 e l'8” con Ficarra e Picone. Su Italia1, alle 10:25 “Balto 2 – Il mistero del lupo”.

Alle ore 14:16, “Fred Claus – Un fratello sotto l'albero”. Ore 16:36, “Un amico molto speciale”. Alle ore 19:30, va in onda il film “Elf”. Alle ore 21:30, va in onda il cult “Miracolo nella 34esima strada”. Alle ore 23:55, in onda “Jack Frost”.

Alle 02:52, “Quattro fantasmi per un sogno”. Su Rai2 alle ore 07:25, va in onda “Il mio desiderio per Natale”. Alle ore 09:40, “Una principessa a Natale”. Alle ore 14:00, “Un Babbo Natale tutto nuovo”. Ore 15:35, “Feste col ladro”. Ore 19:00 “Una corona per Natale”. Ore 21:00, “Natale a Castle Hart”. Ore 22:40, “Se scappo mi sposo a Natale”. Su Sky Cinema Christmas, alle ore 18:25 “Il Grinch”.

Lunedì 26 dicembre 2022

Su Italia1, alle ore 13:42, in onda il film “L'amore non va in vacanza”. Alle ore 16:51, “Il peggior Natale della mia vita”. Su Italia1, alle ore 08:25, “Un desiderio per Natale”. Alle ore 10:20 in onda il film “Balto, sulle ali dell'avventura”. Alle ore 14:29, in onda “Un semplice desiderio”. Alle ore 1:18, in onda “Polar Express”. Su Rai1, alle ore 21:25, va in onda “La bella e la bestia”.

Su Rai2, alle ore 15:25, in onda “Quel Natale che ci ha fatto incontrare”. Ore 21:20, “Una famiglia sotto l'albero”. Ore 23:00, “In gara per Natale”. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, “Animali Fantastici – I segreti di Silente”. Su Sky Cinema Christmas, alle ore 08:10, “Bianco Natale”. Alle ore 15:40, “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Alle 21:15, “Fuga dal Natale”.

Martedì 27 dicembre 2022

Su Rai1, alle ore 21:25, in onda Aladdin. Alle ore 23:45, Un bebè per Natale. Su Rai2, alle ore 14:00, Natale al Plaza. Alle ore 16:55, Natale alle Hawaii. Su Canale5, alle ore 21:20, La banda dei Babbi Natale. A 00:00, Indovina chi viene a Natale. Su Italia1, alle ore 16:30, Alla ricerca della stella del Natale. Alle ore 21:20, Billy Elliot. Alle 23:45, va in onda Noi siamo infinito.

Mercoledì 28 dicembre 2022

Su Canale5, alle ore 16:46, “The Christmas flower”. A 00:06, “Che pasticcio Bridget Jones!”. Su Italia1, alle ore 10:20, “Piccola Peste”. Alle ore 14:06, “Babe va in città”. Alle ore 21:20, “L'attimo fuggente”. A 00:05, i “Goonies”. Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, alle ore 21:15, in onda “Il prodigioso Maurice”.

Giovedì 29 dicembre 2022

Su Canale5, in onda alle 16:46, “Tutto per una canzone”. A 00:06, “Bridget Jones's Baby”. Su Italia1, alle ore 08:25, “Dennis colpisce ancora”. Alle 10:15, “Piccola peste torna a far danni”. Alle 14:05, va in onda “Un ponte per Terabithia”. Ore 16:10, in onda “L'uomo dei sogni”. Alle ore 21:20, “Will Hunting – Genio ribelle”.

Venerdì 30 dicembre 2022

Su Canale5, alle ore 16:46, in onda il film “Christmas at Dollywood”. Alle ore 21:20, in onda “Yesterday”. Su Italia1, alle ore 08:20, in onda il film “Mamma ho visto un fantasma”. Alle 10:15, “Piccola peste si innamora”. Alle ore 14:05, “Immagina che”. Alle 16:25, “Space Jam”. Alle ore 21:20, in onda “Forrest Gump”. Alle ore 00:15, “Il grande Lebowski”.

Sabato 31 dicembre 2022

Alle ore 08:46, va in onda su Canale5, “Cristallo di Rocca – Una storia di Natale”. Su Italia1, alle ore 16:20, in onda “Bowfinger”. Alle ore 16:30, in onda “The Mask –Da zero a mito”. Alle ore 21:30, il cult “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”. Alle ore 00:00, “Animal House”.

Domenica 1 gennaio 2023

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, “Jurassic World – Il dominio”. Alle 21:15, su Sky Arte, “Il ragazzo più bello del mondo”.

Lunedì 2 gennaio 2023

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, “Il giorno più bello”.

Martedì 3 gennaio 2023

Su Rai3, alle ore 21:20, va in onda “Sister Act”.