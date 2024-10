“Millionaire”, la carta non tira più: chiude i battenti il magazine economico. Perdite per oltre mezzo milione

Fine traumatica per il magazine cartaceo “Millionaire”

Fine traumatica per il magazine cartaceo “Millionaire”, fondato nel 1991 da Virgilio De Giovanni. Qualche giorno fa, infatti, Francesco Pipicelli giudice delegato del tribunale di Milano ha decretato la liquidazione giudiziale della Millionaire Magazine srl, che edita il bimestrale economico dedicato alle start up, nominando Luigi Spagnolo quale curatore e convocando i creditori il prossimo 29 gennaio per l’esame dello stato passivo.

La società di cui è amministratore unico il finanziere Tommaso Cerri aveva depositato lo scorso 7 settembre in tribunale la domanda di concordato preventivo liquidatorio “con riserva” ma poi nell’udienza di due giorni dopo lo stesso Cerri aveva rinunciato alla procedura e di qui, inevitabile, la liquidazione. Millionaire Magazine ha chiuso il bilancio 2023 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro ma con una perdita di 578mila euro, riportata a nuovo. La società è controllata dalla Millionaire Multimedia srl, di cui Cerri è ancora amministratore unico, a sua volta controllata dalla inglese Apl Media.

Cerri, ex bocconiano, è amministratore di diverse società inglesi tra le quali la Millionaire Multimedia Services Ltd e la The Family Officer. Cerri ha lanciato fra l’altro la piattaforma di crowdfunding Its Lending, poi bloccatasi e qualche anno fa è stato condannato a Londra per aver truffato la famiglia Foglia, proprietaria di Banca del Ceresio: la condanna non si applica in Italia dove dunque Cerri risulta incensurato.