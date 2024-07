Flaminia Bolzan, la nuova Bruzzone nell'Estate in diretta della Rai

L'Estate in diretta di Rai1 è vincente sul fronte degli ascolti tv con il duo Nunzia De Girolamo - Gianluca Semprini in plancia di comando, con servizi, temi di discussione - che variano dalla cronaca, al racconto del territorio, informazione, cultura e spettacolo. E nel mix che porta al successo la trasmissione ci sono ovviamente anche ospiti, che sono una garanzia. Tra essi ecco anche la bravissima Flaminia Bolzan. Personaggio già noto al grande pubblico televisivo che cattura l'attenzione per la sua competenza come psicologa e criminologa. Vediamo chi è la "la nuova Bruzzone"

Chi è Flaminia Bolzan, la psicologa-criminologa protagonista in tv con la passione per tennis, padel e il cinema di Tarantino

Flaminia Bolzan Mariotti Posotto (questo il suo nome completo all’anagrafe), nata a Roma il 27 agosto 1987, è psicologa e criminologa. "Intorno ai sette anni volevo capire perché “le persone cattive fossero cattive”, quindi, senza saperlo mi avviavo a grandi passi sulla strada che mi avrebbe condotto alla mia professione", ha raccontato.

Per il suo progetto di dottorato ha seguito una ricerca su sport e carcere presso l'Università di Roma Foro Italico. Collabora poi con la cattedra di Diritto Penale della LUISS Guido Carli ed è docente presso master e seminari di criminologia. Durante la carriera, è stata anche consulente tecnico in diversi e celebri casi di cronaca nera (come l’omicidio di Luca Varani e più recentemente il caso di Impagnatiello). A livello di tv e radio, come si diceva è stata protagonista in diversi programmi oltre a l'Estate in diretta: da Porta a Porta a La vita in diretta, passando per Unomattina. Senza dimenticare che abbiamo visto Flaminia Bolzan come personaggio fisso del game show di Rai 2 Mi presento ai tuoi. A proposito delle sue partecipazioni ai vari programmi ha spiegato. "Ho cercato di riportare il concetto di “salotto” in tutte le declinazioni possibili perché mi piace conversare di tante cose e soprattutto offrire spunti di confronto". Le passioni extralavorative di Flaminia Bolzan? Tennis, padel, Charles Bukowski, il cinema di Tarantino, "ma soprattutto, amo infinitamente la mia città, Roma".