Floris diventa un allenatore di calcio. Il piano B del giornalista di La7

Giovanni Floris realizza il suo desiderio. Presto sarà un allenatore di calcio

Giovanni Floris si è iscritto al corso per diventare un allenatore di calcio. Il giornalista di La7 realizza un suo desiderio. "Confermo, è tutto vero - dice a Il Corriere della Sera - questo è il mio sogno". La sua passione era già emersa in un'intervista che aveva rilasciato qualche tempo fa, ma c'era un ostacolo: "Fare l’allenatore mi piacerebbe: vorrei tanto seguire il corso a Coverciano, ma temo che sia impossibile, pare serva il tesseramento". Ora quell'ostacolo è stato superato e il giornalista ha avuto il nulla osta all'iscrizione. "Il mio sogno, quando smetterò di fare questo lavoro, è diventare allenatore di una squadra di dilettanti e aprire una trattoria".

Floris è — parole sue — un "romanista sfegatato". E in effetti c’è da credergli. Al suo matrimonio - riporta Il Corriere - i tavoli erano "brandizzati" con i nomi dei calciatori giallorossi. Il suo si chiamava — ovviamente — "Totti" mentre per un gruppo di laziali aveva scelto con perfidia il nome di "Paolo Negro" che con un autogol aveva permesso alla Roma di vincere un derby. Per lui quindi si prospetta un futuro in panchina, ma niente Serie A (per ora), Floris punta ad allenare una squadra di dilettanti.