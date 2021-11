Fortnite X Naruto, finalmente insieme! Ecco l’incredibile trailer ufficiale

Mentre i server di Fortnite sono offline , il team di Epic Games ha deciso di presentare ufficialmente il nuovo evento speciale in programma sull'isola di gioco.

Dopo aver in contratto nel mondo di Fortnite Personaggi della Marvel, DC e personaggi di ogni genre tra cui Horizon, God of War e Resident Evil.

La casa di Epic Games, ospita per la felicita dei fan Anime Naruto del mangaka Masashi Kishimoto, i personaggi principali della serie di Naruto sono pronti a fare il proprio ingresso sull'isola di gioco.

This is how the Naruto skins will look like in the shop! (via @InTheShadeYT)pic.twitter.com/NLs9FydgeD