Food Network, Francesca Calderelli con "Una favola di tavola"

Francesca Calderelli mette a disposizione la sua competenza e quella del suo team per creare menù da sogno e tavole impeccabili per eventi speciali. Su Food Network canale 33 arriva “Una favola di tavola”, in onda dal 13 marzo ogni mercoledì alle 21:00.

Ogni evento può essere reso favoloso, anche a casa propria. Francesca, che gestisce i locali di successo “Penelope a Casa” e “The Dome” a Milano, unisce la sua expertise alla sua instancabile curiosità e ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei segreti per creare atmosfere incantate e menù da sogno, e trasformare ogni occasione in un evento indimenticabile.

In ogni episodio, Francesca spiegherà come replicare i menù e gli eventi da lei ideati, direttamente a casa propria. Consigli pratici, veloci, ma anche economicamente accessibili, per stupire i nostri ospiti per ricorrenze particolari, ma anche per piccoli momenti speciali in famiglia. Ogni puntata sarà dedicata ad un tema diverso: il pranzo della domenica, la merenda dei bambini, il brunch, la cena romantica, il buffet glam e l’aperitivo.

Tanti trucchi non solo sulle ricette, per chi non è un mago ai fornelli e non ha tempo di seguire preparazioni articolate, ma anche su come allestire la tavola in modo elegante e raffinato: dalle idee per centrotavola creativi, alla disposizione delle posate, dalla scelta della cristalleria alle combinazioni di colori, ogni dettaglio è importante per creare la giusta atmosfera. E non mancherà un tocco di Abruzzo, terra di origine di Francesca, che ritroveremo durante la preparazione delle neole abruzzesi, cialde dolci cotte sul ferro, nella ricetta della pasta al forno tradizionale e nei piatti decorati a mano, tipici della regione.

Ad affiancare Francesca, il suo team di collaboratori: Andrea Mattiucci, executive chef e Orazio Carosone, bar manager – entrambi abruzzesi – insieme a Flavia Moccia, pastry chef e Domenico Costantino, restaurant manager. Direttamente dai suoi bellissimi locali di Milano, Francesca si confronterà con loro per ideare ricette innovative, abbinamenti gustosi e drink originali, che siano una gioia per gli occhi e non solo per il palato. Perchè con Francesca ogni tavola diventa un palcoscenico!

“UNA FAVOLA DI TAVOLA” (6×30) è prodotto da Addictive Ideas, con il supporto di Nikon e Rustichella D’Abruzzo, per Warner Bros Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.