Francesca Brambilla star di Avanti un Altro, ecco chi è la "Bona sorte". FOTO

Francesca Brambilla, ecco chi è la "Bona sorte" che fa impennare gli ascolti di Avanti un Altro

Francesca Brambilla, 30 anni, è la stella indiscussa di Avanti un Altro, il tele-quiz di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Sebbene il grande successo, il suo compito non era affatto facile. Infatti, la bella show-girl è approdata nel programma di Mediaset come nuova "Bona sorte" per sostituire un'altra modella e show-girl molto amata dal pubblico da casa, Sara Croce.

Ma grazie alla sua bellezza e simpatia, Francesca Brambilla è riuscita a conquistare e far suo i telespettatori del programma, facendo dimenticare definitivamente l'ex "Bona sorte".







Francesca Brambilla fa impennare gli ascolti di Avanti un Altro

É iniziato bene l'anno per Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Infatti, nell'ultima puntata andata in onda ieri, lunedì 23 gennaio, lo show ha interessato 3.882.000 spettatori raggiungendo il 21.8%.

Buon risultato anche per la puntata precedente di domenica 22. Infatti, la trasmissione ha totalizzato 3.548.000 spettatori portando a casa il 19.2% di share.

Stesso discorso per l'episodio di sabato 21 gennaio. Infatti, Avanti un altro Weekend ha incollato allo schermo ben 3.129.000 spettatori raggiungendo il 18.6% di share.

Francesca Brambilla, ecco chi è la "Bona sorte" star di Avanti un altro

Francesca Brambilla nasce a Bergamo il 15 marzo 1992. È fin da bambina appassionata del mondo dello spettacolo, e da giovane comincia a farsi strada partecipando a vari concorsi di bellezza sulle spiagge nella località balneare di Riccione. È un’appassionata di motori, moda e musica. È stata fidanzata con il rapper e cantante Gué Pequeno e con un pilota di moto, mentre vestiva i panni di Ombrellina del team Foraward.

Show girl, Francesca Brambilla ha partecipato, appena maggiorenne, a diversi concorsi di bellezza. Ha vinto il titolo di Miss Atalanta a Miss Padania e approda anche a Miss Italia, senza però vincere. Successivamente ha vestito i panni, per tre volte, della coniglietta di Playboy, ma decide di non mostrarsi mai senza veli.