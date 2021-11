Francesco Guerrera è il nuovo vicedirettore di Repubblica

Francesco Guerrera nuovo vicedirettore di Repubblica

Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, chiama il giornalista Francesco Guerrera per ricoprire il ruolo di vicedirettore. Nato a Milano, 49 anni, Guerrera, a coronamento di una carriera internazionale nel giornalismo economico-finanziario, assumerà il nuovo incarico a partire dal primo dicembre, con delega all'economia.

Nei suoi ventisette anni di esperienza maturati in Europa, Asia e America a documentare fatti economici di rilevanza internazionale, Guerrera ha contribuito a guidare l’evoluzione digitale delle testate più autorevoli del mondo, seguendone anche gli aspetti tecnologici, organizzativi e commerciali.

Repubblica, chi è Francesco Guerrera

Francesco Guerrera nasce a Milano nel 1972, completa gli studi superiori a Roma, per poi trasferirsi a Londra per studiare alla City University, dove consegue una laurea in Giornalismo ed Economia. Da questo momento inizia a lavorare nella capitale londinese come reporter specializzato in temi economico-finanziari per varie testate, tra cui anche il prestigioso quotidiano britannico Financial Times.

La City lo sceglie quindi come corrispondente: prima da Bruxelles, poi da Hong Kong per poi nominarlo nel 2007 come caporedattore e senior reporter finanziario negli Stati Uniti: dalla sede di New York guida un team di giornalisti seguendo da vicino le vicende legate alla crisi finanziaria del 2008, quali il crollo di Lehman Brothers e la risposta del sistema americano.

Dopo Londra è l'ora di New York: Francesco Guerrera qui assume l'incarico di global finance editor per il Wall Street Journal: dirige la copertura delle notizie finanziarie e di mercato su carta stampata, online e per l’agenzia Dow Jones, gestendo un team globale di circa 300 giornalisti. Da qui seguono altri incarichi di responsabilità in Europa presso il quotidiano Politico e il settimanale Barron's.

La chiamata per l'incarico da vicedirettore arriva in casa Guerrera dopo diversi anni di collaborazione come editoralista economico-finanziario per La Repubblica e La Stampa, entrambe testate del gruppo Gedi.