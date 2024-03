Fratelli Beretta lancia il concorso "Campione a Tavola - Vinci con Cannavaro”

Fratelli Beretta lancia il nuovo concorso “Campione a tavola – Vinci con Cannavaro”

Dopo il successo dello spot televisivo “Campione a tavola”, Fratelli Beretta riaccende le luci su Fresca Salumeria, gamma di punta nel panorama dei salumi confezionati in Italia, celebrando il gusto da campioni con il nuovo concorso “CAMPIONE A TAVOLA - Vinci con Cannavaro”.

Da oggi fino al 2 giugno, acquistando una referenza degli affettati confezionati Fresca Salumeria e Fresca Salumeria Linea e registrando lo scontrino sul sito fratelliberetta.com, sarà infatti possibile provare a vincere una delle due maglie autografate da Fabio Cannavaro e personalizzate con il nome che vuoi tu messe in palio ogni giorno.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per ciascuno dei tre mesi di attivazione del concorso -marzo, aprile e maggio- sarà in palio un viaggio per due persone a Berlino. Con la stessa dinamica d’acquisto, sarà quindi possibile provare ad aggiudicarsi un biglietto per la città che ha visto trionfare la Nazionale Azzurra e il suo capitano Fabio Cannavaro con la vittoria dei Mondiali di Calcio del 2006.

Il sapore autentico e familiare del prosciutto cotto Fresca Salumeria e la simpatia di Fabio Cannavaro con sua figlia Martina saranno nuovamente protagonisti dal 17 al 30 marzo e dal 7 al 20 aprile, con il ritorno della campagna pubblicitaria “Campione a tavola” sulle principali reti televisive italiane e piattaforme OTT.

Grazie all’allegra intesa padre e figlia di Fabio e Martina Cannavaro, un jingle memorabile sulle note di un’aria d’opera tutta italiana e un montaggio moderno, la campagna esalta la morbidezza e il gusto irresistibile del prosciutto cotto Beretta, vero campione della tavola.

Credits campagna “Campione a tavola – Fresca Salumeria Beretta”: