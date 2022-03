Fremantle, acquisito il 70% della romana Lux Vide: in tasca Doc e Don Matteo

Fremantle, acquisita Lux Vide: il controllo resta alla famiglia Bernabei

Fremantle, uno dei principali gruppi di produzione culturale e di intrattenimento al mondo, ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 70 per cento di Lux Vide, società leader in Europa nella produzione televisiva. La famiglia Bernabei mantiene il controllo del restante 30 per cento. Lux Vide è uno dei principali protagonisti della produzione del nostro Paese. Sin dalla sua nascita ha operato con una visione internazionale, diventando l'unica società italiana a vincere un Emmy con il film tv “Giuseppe” dalla serie “Le storie della Bibbia”.

Tra i grandi successi di Lux Vide: “Don Matteo”, oggi alla sua tredicesima stagione, le serie iconiche “Un passo dal cielo”, “L'Isola di Pietro”, “Che Dio ci aiuti”, “Doc”, la serie tv con il più alto ascolto degli ultimi 15 anni, “Blanca”, il miglior debutto televisivo della passata stagione, “Buongiorno Mamma”, la serie più seguita di Mediaset negli ultimi 3 anni. Infine le grandi produzioni internazionali acclamate nel mondo quali “I Medici”, “Leonardo e Diavoli', alla sua seconda stagione. In seguito a questa acquisizione Fremantle diventa la realtà leader italiana della produzione indipendente di intrattenimento, cinema e serie tv.