Fuori dal Coro, ospiti stasera: inchiesta sul business dell'accoglienza

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà del business dell'immigrazione e l'inchiesta di Bergamo

Questa sera 7 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il nuovo business dell’immigrazione, con un’inchiesta esclusiva dalla Turchia sulla gestione del traffico di uomini da parte della mafia.

Nel corso della serata, un focus sui centri di accoglienza e assistenza in Italia e su chi fa affari ai danni degli immigrati. Inoltre, si parlerà di Covid-19, con politici ed esperti finiti nell’occhio del ciclone per alcune decisioni prese a inizio della pandemia, e delle morti sospette di ex calciatori. Infine, il consueto cavallo di battaglia di Fuori dal coro sui ladri di case.