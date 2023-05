Fuori dal Coro, ospiti stasera: parla la coppia vittima di Omar Confalonieri

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di mutui, sicurezza. Intervista alla coppia vittima di Omar Confalonieri

Questa sera 16 maggio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'aumento dei tassi dei mutui, che continua a mettere in difficoltà le famiglie, e un approfondimento sulle differenze salariali tra i lavoratori tradizionali e le nuove professioni.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al tema della sicurezza con un’inchiesta sulla presunta gestione della criminalità organizzata a Frosinone da parte di clan di etnia rom. Inoltre, verranno commentati gli sviluppi della vicenda giudiziaria che vede coinvolto Omar Confalonieri, l’ex agente immobiliare accusato di aver drogato marito e moglie e di aver abusato della donna, con un’intervista alla coppia che lo ha denunciato. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.