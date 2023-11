Fuori dal Coro, ospiti stasera: plasma dei guariti per curare il Covid

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Islam radicale, no-go zone in Europa, sanità e l'uso di plasma dei guariti da Covid per curare gli infetti

Questa sera 15 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento dedicato ai fenomeni di radicalizzazione islamica, con un viaggio in alcune moschee frequentate da fondamentalisti e con le testimonianze di donne costrette a vivere in uno stato di sottomissione.

E ancora, continua l’inchiesta sulle no-go zone europee: le telecamere della trasmissione questa settimana sono andate a Stoccolma.

Nel corso della serata un’analisi sulla situazione della sanità italiana: se da un lato ci sono sempre più finanziamenti alle strutture private, dall’altro non mancano sprechi che potrebbero essere ridotti per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Inoltre, si tornerà a parlare dell’uso del plasma dei pazienti guariti da Covid nella cura di persone infettate dal virus.

Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case con una particolare attenzione a Napoli, dopo che la Corte dei Conti ha deciso di indagare sugli affitti non pagati e sulle occupazioni abusive degli immobili di proprietà del Comune.