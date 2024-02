Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus sul fenomeno delle sette

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sette, effetti collaterali del vaccino contro il Covid-19 e radicalizzazione islamica dei giovani

Questa sera 14 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il fenomeno delle sette, cercando di capire che ruolo abbiano svolto nel pluriomicidio di Palermo.

A seguire, un’inchiesta sulla criminalità organizzata e sul suo legame con l’occupazione abusiva delle case popolari, soprattutto nella Capitale. Nel corso della puntata, spazio anche ai presunti effetti collaterali che il vaccino anti Covid-19 avrebbe provocato. E, ancora, un focus sulla radicalizzazione islamica dei giovani, con attenzione particolare al caso di Firenze, dove un 22enne ha lanciato due bottiglie molotov contro la sede del consolato Usa.