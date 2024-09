Fuori dal Coro, ospiti stasera: il caso degli espropri in Toscana e Sardegna per far spazio alle pale eoliche

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di immigrazione, sanità e dell'esproprio di terreni in Sardegna e Toscana per far spazio alle pale eoliche

Questa sera 18 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento su immigrazione e sicurezza con reportage da Vicenza, Firenze e Napoli. Inoltre, da Parigi, la testimonianza di Marzieh Hamidi, atleta olimpica afghana minacciata di morte per aver criticato i talebani.

Continua l’inchiesta sulla sanità italiana con le storie di chi si trova ad affrontare i disagi e i lunghi tempi d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale. Un focus, poi, sulle reazioni degli agricoltori sardi e toscani a seguito degli espropri dei terreni per lasciare spazio alle pale eoliche. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.