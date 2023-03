Fuortes via dalla Rai ad aprile: sfida a due Rossi-Sergio. Esclusivo

Rai ribaltone in Rai: dopo Fuortes sfida tra Giampaolo Rossi e Roberto Sergio. Esclusiva di Affaritaliani.it

Ognuno dà un'interpretazione diversa. Dagospia insiste a dire che dopo l'incontro con Giorgia Meloni - apparecchiato da Bruno Vespa- l'amministratore Carlo Fuortes è piu saldo che mai al vertice Rai. Altri, invece, sostengono un'ipotesi esplosiva cioè che Fuortes stia facendo le valigie per lasciare viale Mazzini dopo il 15 aprile. Destinato, pare, ad una delle aziende top in fase di rinnovo nella lunga e ricca partita delle nomine ex PPSS (Ministero delle partecipazioni statali). Nello specifico, altro che Maggio fiorentino, l'amministratore delegato Rai, che tanto bene ha fatto ai conti e alla qualità del servizio pubblico, potrebbe finire in Enel o Eni. Chi vivrà, vedrà.

Intanto, si agita il corpaccione Rai soprattutto in vista dei nuovi palinsesti estate/autunno inverno. Quelli estivi li sta facendo l'attuale dirigenza e dunque Pd-5Stelle con ampie concessioni alla maggioranza di centrodestra. E così Tiberio Timperi, ottimo timoniere di Uno Mattina in Famiglia molto stimato da Matteo Renzi e da Simona Sala, capo del day time, si piazza, dopo varie comparsate tra Pierluigi Diaco e Buongiorno Benessere, a Uno Mattina Estate con Serena Autieri.