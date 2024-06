Gaia Gozzi, dal successo di Amici e "Dea saffica" alla pubblicità di Dove

Pubblicità: Dove punta su Gaia Gozzi per la campagna Advanced Care

Campagna pubblicitaria integrata by Dove per il lancio del nuovo docciaschiuma Advanced con Gaia Gozzi, vincitrice di “Amici 19” e protagonista con singoli di successo come “Dea saffica” e “Sesso e samba”. "Credo che la cosa peggiore che si possa fare per scoprire se stessi sia incasellarsi. Siamo creature contrastanti, ogni giorno rinasciamo, cambiamo, e meritiamo tuttx di sentirci liberx di scegliere chi vogliamo essere, ogni giorno”, le parole Gaia Gozzi. “Per questo sono felice di questa collaborazione con Dove, che da sempre sostiene valori importanti per le donne e le nuovx generazionx".





L’artista italo-brasiliana e il nuovo prodotto saranno i protagonisti di una serie di contenuti digital che saranno pubblicati sui principali social media (Instagram, TikTok e YouTube), oltre ad una comunicazione in-store fino a settembre. Nel progetto di comunicazione più ampio si inserisce, inoltre, il nuovo spot tv da 30”, on air sulle principali reti Mediaset, Discovery e sulle TV digitali, accompagnato da asset social dedicati a valorizzare le nuove features di prodotto.

Ad arricchire ulteriormente il piano di lancio, anche un’attivazione pop-up a Milano: Edicola Dove in Corso Garibaldi, aperta al pubblico nella settimana dal 24 al 30 giugno. Uno spazio interamente ispirato all’ambientazione della doccia in cui i visitatori avranno l’occasione di conoscere l’intera gamma del nuovo docciaschiuma Dove Advanced Care.

