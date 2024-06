Gambero Rosso, Lorenzo Ruggeri è il nuovo direttore

Gambero Rosso ha annunciato la nomina di Lorenzo Ruggeri come nuovo direttore responsabile della testata. "Giornalista professionista, giovane e talentuoso, figura di spicco del settore enogastronomico internazionale e italiano, guiderà lo storico gruppo. Un traguardo importante raggiunto dopo 15 anni di carriera professionale all’interno dell’azienda, dove è cresciuto, prima da studente, poi come editor internazionale, e da ultimo come vicecuratore della Guida Vini d’Italia", scrive Gambero Rosso.

“Ruggeri è la figura ideale per la nuova direzione del Gambero Rosso, per la profonda conoscenza del settore e per il suo illuminato percorso con noi in questi anni”, commenta il Presidente Paolo Cuccia accogliendo Ruggeri nel nuovo ruolo. “Da sempre il nostro gruppo è impegnato per creare un ambiente capace di valorizzare e coltivare i talenti, promuovendo una cultura di crescita e sviluppo professionale, dove ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale. Lorenzo è un esempio di questo impegno e sono certo che, con la sua esperienza e competenza, saprà valorizzare ancora di più il ruolo del Gambero nel panorama dell’enogastronomia italiana e internazionale”.

“Accetto questa sfida con grande entusiasmo, felice di poter contribuire al futuro dell’azienda che mi ha visto crescere e che ha riposto in me la sua fiducia – dice Ruggeri – Il mio obiettivo è quello di rafforzare l’autorevolezza del Gambero Rosso, in Italia e nel mondo, rinnovandone lo stile e il linguaggio, rendendo ancora più incisivi i nostri contenuti editoriali. Ho la fortuna di guidare una redazione di professioniste e professionisti, insieme affronteremo tantissime sfide che abbiamo davanti, con massimo impegno, passione e chiarezza”.

Chi è Lorenzo Ruggeri nuovo direttore del Gambero Rosso

Romano, 38 anni, Ruggeri è entrato a far parte del Gambero Rosso nel 2008. Si è formato nel vivaio ovvero nel master in giornalismo enogastronomico alla Città del Gusto di Roma, per proseguire negli anni successivi all’interno della redazione, fino a dimostrare la propria passione e competenza per il mondo del cibo e del vino come il più giovane degustatore e curatore di alcune delle principali Guide, da quella dei migliori ristoranti italiani nel mondo alla Guida Vini D’Italia e Berebene, che lo hanno visto assaggiare circa 100mila etichette e visitare ristoranti in tutti i continenti. Una vasta esperienza internazionale, con la partecipazione agli eventi più prestigiosi nel settore dell’enogastronomia, tra seminari e degustazioni, e giudice di concorsi mondiali sul vino.

Lorenzo Ruggeri, l'esordio da direttore del Gambero Rosso

Il primo momento che lo vede coinvolto sarà la presentazione della Guida Sushi 2025, nella conferenza stampa del 13 giugno a Roma.