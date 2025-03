Gangs of Milano? Alcol, violenza, droga. "Sarà sofferenza e vendetta", la favola nera di Sky post Blocco 181 - L'intervista al cast

Blocco 181 diventa 'Gangs of Milano' nella seconda stagione della serie Sky - otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani) - che racconta l'altra faccia della città all'ombra della Madonnina quella più lontana dai grattacieli e dalla 'Milano da bere'. Lontana sì, ma non troppo negli intrecci e nelle storie dei personaggi.

A proposito dei protagonisti, cosa aspettarsi nell'evoluzione delle vicende di Bea (interpretata da Laura Osma), Ludovico "Ludo" Bellini (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero)? Affaritaliani.it lo ha chiesto ai protagonisti?

"Tanta sofferenza", risponde prontamente Laura Osma con Alessandro Piavani e Andrea Dodero che concordano. "Più drama, violenza, tristezza. Cambia tutto", sottolinea la bellissima attrice colombiana sulla nuova stagione che modifica radicalmente scenari e atmosfera rispetto al Blocco 181. "Da una stagione molto carica e felice a un... nero"

"Proprio perché qui non si cerca l'amore, come ha detto giustamente Laura. C'è la ricerca di qualcos'altro, di una vendetta personale, di alcuni tornaconti. E della verità, anche quando magari bisognerebbe andare avanti. Invece ci si dimentica del presente e di vivere nell'amore e nei rapporti veri", racconta Andrea Dodero.

Il Blocco 181 è stato definito una sorta di 'favola nera' con droga, violenza, alcol e via dicendo. Cosa c'è di vero, in cosa racconta e dipinge Milano o comunque le grandi metropoli italiane e mondiali?

"Io sono di Roma", premette Andrea Dodero. Comunque "è storia immaginaria, fiction, che comunque prende spunto sicuramente da cose che si sentono e si sanno di Milano. Ma non lo si racconta da un punto di vista documentaristico e non ha questo tipo di obiettivo a mio parere. Però è una serie tv che racconta delle cose ed è importante che lo si faccia. Forse è vero che di Milano è la prima volta, non si conoscono tanti aspetti. E abbiamo cercato di farlo con il massimo rispetto e la massima onestà, senza dover insegnare nulla"

"Non vivo qui a Milano, ma è una storia che parla di tutto quanto accade nelle 'big cities'", dice Laura Osma.

"Raccontiamo uno spaccato di realtà delle metropoli con le sue difficoltà e le sue contraddizioni. Che sono nel microcosmo delle grandi città e appartengono a tutto il mondo. Perchè c'è un discorso di diversità di classi sociali, ingiustizie, disagio e difficoltà del sistema in cui viviamo. Che fa sì che le persone vivano vite simili, ma diverse pur stando nella stessa città. Vicini di casa magari agli antipodi e questo si ritrova nel Blocco", spiega Alessandro Piavani.



E inoltre sui loro personaggi nella serie tv ci raccontano che..

Gangs of Milano, Laura Osma (Bea), Andrea Dodero (Mahdi) e Alessandro Piavani (Ludovico "Ludo" Bellini) - La video intervista di Affaritaliani.it

Gangs of Milano, Bea

Bea (Laura Osma) Bea è la Segundera, il capo della Misa. Al comando di un esercito di ragazze, controlla lo spaccio di droga nei locali della Milano bene. Ma è ambiziosa e vuole allargare i suoi affari, nonostante i dubbi della madre Rosario. Un’ambizione che finisce per mettere in pericolo le persone che ha più care. Quando la situazione precipita, gli unici che possono aiutarla sono gli amici di un tempo. Insieme a loro si trova a combattere contro nemici pericolosi, fuori e dentro la Misa

Gangs of Milano, Mahdi

Mahdi (Andrea Dodero) Mahdi, diventato capo del blocco, si trova a gestire una situazione difficile: la tensione tra gli abitanti del quartiere e i ragazzi della Kasba è sul punto di esplodere da un momento all’altro. E quando effettivamente le cose precipitano, Mahdi è obbligato a prendere decisioni che hanno drammatiche ripercussioni. Il peso delle proprie scelte e il ritorno di persone che pensava perse per sempre lo obbligano a fare i conti con sentimenti che aveva cercato di reprimere troppo a lungo.

Gangs of Milano, Ludo

Ludo (Alessandro Piavani) Ludo è tornato a Milano dopo mesi di assenza e sembra nascondere qualcosa. Sono passati i tempi in cui giocava a fare il criminale: ora frequenta un gruppo di ragazzi ricchi e spregiudicati, che combattono la noia organizzando feste al limite della legalità. Ludo si fa coinvolgere dai nuovi amici in una spirale di perdizione, e neanche il ritorno improvviso di Bea e Mahdi lo distoglie dal suo piano segreto: un progetto di vendetta pericoloso e distruttivo, l’unico modo per mettere a tacere il senso di colpa che lo divora.