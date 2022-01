Gazzetta del Mezzogiorno, verso il ritorno in edicola dello storico giornale

Gazzetta del Mezzogiorno, fine di un incubo: entro gennaio torna in edicola lo storico quotidiano pugliese

La Gazzetta del Mezzogiorno potrebbe tornare presto in edicola. E' quanto scrive il sito Professione Reporter che spiega non si conosca con certezza la data ma si prevede che per la fine del mese di gennaio la testata dovrebbe tornare in edicola.

La storica testata fondata nel 1928, assente dalle edicole da sei mesi, è stata rilevata dalla società Ecologica del Gruppo Miccolis. La data non è ancora stata fissata ma si sta lavorando su due nuove sedi: quella dove si insedieranno il Consiglio di amministrazione e la società per la raccolta della pubblicità, cioè lo storico palazzo Fizzarotti nel centro di Bari, edificio di pregio progettato dall’architetto Ettore Bernich. L’altra sede, quella in cui lavorerà la redazione, in uno stabile un po’ periferico ma molto ben attrezzato, di proprietà dell'imprenditore tarantino Antonio Albanese.

La Gazzetta del Mezzogiorno, fondata a Bari nel 1928, nato dalla fusione delle testate Corriere delle Puglie e Gazzetta di Puglia ha avuto tradizionalmente un orientamento politico centrista ed è stata una delle più diffuse testate nell’Italia meridionale. Nell'agosto del 2021 ha sospeso le pubblicazioni per il fallimento della società editrice.

Sbloccati anche altri passaggi importanti come i vincoli della Sovrintendenza dei Beni archivistici che gravavano sia sul marchio vero e proprio “Gazzetta del Mezzogiorno”, di proprietà di Mediterranea, la ex titolare della testata, sia sulle attività di uso editoriale che utilizzano quello stesso marchio.

Sostanzialmente, tutto era stato sottoposto a vincolo, anche la stessa Edisud, la originaria editrice de La Gazzetta, motivo per cui si è dovuto attendere che decadessero i 90 giorni di tempo necessari che vengono assegnati dalla legge alle Sovrintendenze o, in subordine, agli enti pubblici locali, per esercitare un’opzione sul bene fallito. Scadenza che è maturata solo alla vigilia dello scorso Capodanno.