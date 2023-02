Gedi vende Repubblica e La Stampa? Tutte le testate in sciopero venerdì 17/02

Gedi, tensioni per le voci di vendita di Repubblica e La Stampa: annunciato uno sciopero generale

I momenti di tensione dopo le voci di vendita di diverse testate del gruppo Gedi sfociano in un grande sciopero generalizzato: domani, venerdì 17 febbraio, tutti i quotidiani, cartacei e online, sciopereranno. Lo scrive l'Adnkronos dopo l'allarme lanciato dal Coordinamento dei Comitati di Redazione del gruppo sulle notizie di trattative con gruppi interessati all' acquisizione delle storiche testate del Nordest come “Il Mattino di Padova”, “La Nuova di Venezia”, “La Tribuna di Treviso”, “Il Corriere delle Alpi”, “Il Messaggero Veneto”, “Il Piccolo” e la “Gazzetta di Mantova'”. Un principio che, secondo il coordinamento dei Comitato di rezione del gruppo, può essere esteso alla “Stampa”, a “La Repubblica” e alle altre testate di Gedi.

Repubblica e La Stampa a rischio, i giornalisti: "Siamo tutti in vendita". Ma l'editore replica: "Inutile allarmismo"