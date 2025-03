Gene Hackman, morto in solitudine. Moglie uccisa da hantavirus ("Trasmesso dai topi) - La rivelazione dei medici

Gene Hackman è morto in solitudine. Moglie uccisa da hantavirus ("Trasmesso dai topi) - La rivelazione dei medici

I medici legali hanno raccontato come sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa. La pianista era deceduta 7 giorni prima del marito, a causa di virus trasmesso dai topi; l'attore aveva l’Alzheimer e forse non ha capito cosa era successo.

Gene Hackman morto per ipertensione e una grave malattia cardiaca

Gene Hackman, l'attore americano il cui corpo insieme a quello della moglie è stato ritrovato il 26 febbraio in stanze separate della loro casa di Santa Fe, in New Mexico, aveva l'alzheimer in una fase avanzata ed è morto per una combinazione di ipertensione e una grave malattia cardiaca, probabilmente il 18 febbraio.

I dati del suo pacemaker, infatti, sono stati registrati l'ultima volta proprio quel giorno e indicavano dati "anormali". A causa del suo Alzheimer, "è del tutto possibile che Hackman", 95 anni, "non fosse a conoscenza del fatto che sua moglie Betsy Arakawa fosse deceduta", probabilmente l'11 febbraio, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, il capo investigatore medico del New Mexico, la dottoressa Heather Jarrell. "Era in pessime condizioni di salute", ha osservato Jarrell.

Gene Hackman, la moglie Betsy Arakawa morta per sindrome polmonare da hantavirus

Betsy Arakawa, 65 anni, ha spiegato Jarrell, sarebbe morta a causa di un sindrome polmonare da hantavirus, un virus che si trasmette all'uomo attraverso il contatto con roditori infetti. Non c'erano segni di trauma e la morte è arrivata per cause naturali.

I test hanno escluso l'avvelenamento da monossido di carbonio e un rapporto preliminare dell'autopsia non ha rilevato traumi esterni né su Hackman né su Arakawa. Lo sceriffo di Santa Fe Adan Mendoza ha spiegato che Arakawa si era recata in una farmacia di Santa Fe e che poche ore prima della sua morte era andata a fare la spesa. "Numerose e-mail non sono state aperte sul suo computer l'11 febbraio", ha detto lo sceriffo. "Non ci sono state ulteriori comunicazioni in uscita da parte sua o attività note dopo l'11 febbraio 2025", ha aggiunto nel corso della conferenza stampa.